民進黨副總統候選人賴清德28日抵達宜蘭對支持群眾表示，台灣絕對不可能成為第二個香港、西藏。（胡健森攝）

民進黨副總統候選人賴清德28日晚間到宜蘭幫同黨籍的立委候選人陳歐珀站台助選，同時也為自己及民進黨拉票，賴清德帶領群眾高喊「2020、台灣要贏，民主聖地宜蘭一定要先贏」，具體目標就是讓蔡英文總統連任、民進黨國會席次過半。

民進黨「護國會保台灣」巡迴助選團28日抵達宜蘭，由前行政院長、副總統候選人賴清德擔綱開講，並繼續打著「兩岸牌」的選戰訴求，賴清德說，台灣的祖先在4、500年前渡過黑水溝（臺灣海峽）到台灣開墾，台灣不可能走回頭路當第二個香港、第二個西藏。

賴清德還說，選戰剩下14天的時間，雖然有信心贏得勝選，但支持者一定要小心，繼續打拚到最後的勝利為止，他並呼籲支持者要繼續拉票，投票率一定要比對手高才能勝利，最後就是秉持「3張選票護台灣」，一張票投給蔡英文、一張票投陳歐珀，一張票投給民進黨。

賴清德最後表示，今年正逢美麗島事件40周年，民進黨及台灣社會民主運動的前輩共同打造台灣的民主奇蹟，給一個階段民進黨都有歷史使命第一階段是爭取民主，第二階段是鞏固民主、第三階段就是現在，面對中共的威脅要守護台灣，而具體的做法就是讓蔡英文順利連任、民進黨國會席次過半。

(中時 )