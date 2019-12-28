中華足協今天舉行年度頒獎典禮，首度舉辦的年度最佳男、女球員（MVP）票選結果也正式宣布，分別由北市大同洋強馬克與中華女足隊長丁旗獲獎。而正在嘉義集訓備戰的丁旗，除了宣示明年要打入東京奧運的目標，還透露中華女足為了2月初的東奧資格賽，農曆新年只放2天1夜，展現勢在必得的決心。

「這次春節我們只放除夕夜，大年初一就要歸隊，」丁旗說，中華隊本月踢完東亞足球錦標賽，信心提升不少，也更清楚體能仍得加強的課題，「本周集訓已經開始操體能，雖然剩下1個月時間，但我相信只要大家有共識、自我要求多一點，一定可以提升上來！」

中華女足2月初將在武漢的東奧第3輪資格賽遭遇澳洲、大陸、泰國等勁敵，日籍教頭越後和男希望球員不要缺席集訓，就連榮膺木蘭聯賽金靴獎的國腳李（●糸秀）琴，都是由妹妹李佩琳代表出席年度頒獎典禮，丁旗塞翁失馬，因為受傷才能北上領獎。

「我只是扭傷，不嚴重，請大家放心，」為了參加頒獎典禮，丁旗還破天荒採購這輩子首件套裝，亮麗出席，沒想到上台領獎還要致詞，讓她直呼好緊張，「不過頒獎典禮很酷！我要謝謝教練和隊友，如果沒有隊友傳好球，我也無法射進，更感謝教練給我很多上場機會。」

航源FC前鋒班奇以25球穿上企甲聯賽金靴。（李弘斌攝）

足協首度頒發年度最佳男、女球員獎項，由球迷、球員、教練、媒體進行票選，男足MVP由馬克擊退企甲聯賽金靴獎、航源FC洋將班奇獲獎，木蘭聯賽效力於花蓮的丁旗，則在女足MVP票選力退台中藍鯨的賴麗琴。

其他獎項方面，男、女足金手套獎分別由北市大同潘文傑與高雄陽信陳巧倫拿下，其中潘文傑已經加盟港超聯和富大浦，頒獎典禮還現場連線，讓潘文傑感謝老東家大同的教練與戰友。陳巧倫則特別感謝守門員教練呂昆錡的指導。

最佳教練獎由企甲聯賽冠軍隊教頭強木在、木蘭聯賽冠軍隊教頭呂桂花獲得，強木在也宣示明年除了要拚企甲4連霸，還要挑戰亞足聯盃分組第1的目標。足協理事長邱義仁也頒發終身貢獻獎給台電足球隊之父謝善伍、台灣體大退休教授陳定雄與高雄足球先生李清泉，草根貢獻獎的得主則是花蓮高中、台東縣旭村文教推展協會、高雄陽信女足與彰化大興國小。

北市大同教練強木在榮膺最佳男子教練獎。（李弘斌攝）

台中藍鯨呂桂花（左）獲得最佳女子教練獎。（李弘斌攝）

中華足協理事長邱義仁（右）頒發終身貢獻獎給台電足球隊之父謝善伍。（李弘斌攝）

(中時 )