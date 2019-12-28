民進黨護國保台巡迴助選團28日到蘆竹為黨籍立委候選人鄭運鵬助講，桃園市長鄭文燦呼籲民眾3張選票護台灣，大讚鄭運鵬認真，為地方爭取建設。民進黨祕書長羅文嘉則是呼籲大家下架國民黨不分區立委吳斯懷，守護台灣。

包含羅文嘉、副祕書長林飛帆、中央助選團團長游錫堃到場助講，羅文嘉表示，5年前立院要強行通過服貿，民進黨無法擋住，還好有林飛帆衝進立法院。他說，很感慨看到吳斯懷認賊作父，但還被提名為不分區第4名。羅強調，台灣人不要給他糟蹋，邀請大家一起下架吳斯懷。

林飛帆則說，加入民進黨這半年以來，半年來看到很多優秀的國會立委，很多府院的幕僚，在第一線推動改革，而蔡英文總統執政3年多，做到過去政府沒辦法做到的事情，相信台灣未來會更進步。也呼籲民眾對於假訊息、賭盤、政黨票不要掉以輕心。

鄭運鵬則強調，自己是黨團書記長，夠份量的立委才能爭取預算，也服務第1名的桃園。桃園市長鄭文燦也呼籲，大家用3張選票護台灣，蔡英文1票、鄭運鵬1票，政黨票也要投給民進黨。

(中時 )