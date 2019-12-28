北半球已進入流感流行期。根據世界衛生組織官網表示，簡單5個步驟即可幫助最大程度預防流感，其中最有效也最關鍵的預防措施就是接種流感疫苗。

世衛表示，每年接種流感疫苗是保護自己免受流感及嚴重並發癥影響的最有效方法。疫苗接種對處於妊娠各個階段的孕婦都特別重要。此外，接種流感疫苗對於6月齡至5歲的兒童、老年人、慢性病患者以及衛生保健工作者也至關重要。

至於很多人擔心的接種流感疫苗有副作用，世衛組織強調，「流感疫苗不會使你感染流感」，接種疫苗後感到疼痛或發燒是完全正常和自然的反應，一般只持續一兩天。

除接種疫苗這道屏障外，世衛組織介紹，經常洗手、避免觸摸自己的眼鼻口、遠離流感患者、如果感到不舒服應留在家中，這4個步驟對於有效預防流感也十分有效。

世衛組織解釋說，保持雙手清潔，可以防止包括流感在內的許多感染，是保護自己和家人健康的簡單方法。流感病毒最有可能通過眼鼻口進入身體，人們可以透過避免觸摸來降低感染風險。流感具有傳染性，容易在擁擠的地方傳播，例如公共交通工具、學校等公共活動場所。如果得了流感，應儘量留在家中，不要帶病上班上課，迅速隔離自己，有助防止流感傳播並挽救生命。

(中時 )