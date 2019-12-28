各地的銀行分行，在年節時分最具功能，紅包、財水、換外幣，客戶上門總是有驚喜！

渣打銀行鼓勵客戶走進分行，趁著年終、新年的「整理期」，進行保單健檢或理財諮詢。台新銀行提供民眾新春出國的外幣需求，提供美元現鈔與即期匯率優惠，富邦銀行則建議，年節期間發生資金缺口的朋友，可以走進分行詢問，如何透過個人信貸來減輕負擔。

渣打銀行財富管理處負責人陳太齡表示，建議民眾利用新的一年開始之際，採取實際行動，重新檢視資產配置組合以及保障方案，尤其即將進入年終獎金發放季節，透過完整的資產配置規畫，就能更有效善用額外的獎金收入。

渣打銀行亦表示，客戶蒞臨分行進行保單健檢或理財諮詢，即有機會獲得金鼠年限量版發財水，希望客戶在新的一年沾沾財氣，鼠來寶好運到。渣打銀行財富管理處即將於2020年一月起，陸續舉辦多場投資展望及新春開運保險專題講座，有些就在分行舉行，提供客戶最新全球市場趨勢，發掘投資獲利的契機。

對於年終獎金的理財運用，台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩建議，民眾除了可搭配銀行推出的搶匯優惠活動兌換出國所需資金，或進行外幣資產配置外，也可比較各家銀行推出的優惠存款賺取穩定收益，如果順路經過台新分行，直接走進去和專員請益，是最能獲得寶貴建議的。

(工商 )