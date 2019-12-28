前役才在面對台啤比賽創造史上半場得分新低紀錄(13分)的桃園璞園，29日隨即回神，靠的是「麒麟子」吳岱豪傷癒復出，且成功扮演心靈導師，璞園最後以96比80橫掃台銀，吳岱豪說：「我現在真的快死了，太久沒打比賽，只想趕緊休息！」

吳岱豪是在本季開打前4天，練球時不慎拉傷左小腿，「由於我去年右小腿出現兩次同樣傷勢，卻因勉強自己太早出賽，造成撕裂更嚴重的結果，所以這次我不敢輕視，原本前天對台啤要上，隨後考慮了一下，還是等到今天才告傷癒復出。」

結果吳岱豪本季首度出賽，打了11分51秒，拿下10分、6籃板及3助攻，他強調自己回到場上，最想做的還是帶領年輕隊友，「前幾場我坐在場邊看到快中風，因為我們打得沒有應有精神，只會你看我、我看你，整個就是很慌的樣子。」

「所以我要上去當心靈導師，努力幫助球隊穩住陣腳，但我體能才恢復6成，」全場三分球投5中3的吳岱豪表示，「我想年紀大了就該往外走，你沒看到獨行俠前鋒諾維茲基就是這樣，就連詹姆斯最近也比較少切入，大部分都在投外線。」

其實本季已是吳岱豪的合約年，也就是僅剩最後1年合約，不過34歲的他，現在不會去想太多，一切都等打完這個球季再說，「未來我的選擇還很多，我現在不會去想合約年的問題，最重要的是以仗養仗，趕緊先把自己狀態調整好。」

璞園以簡偉儒攻下18分最高，但他賽後很不滿意自己的命中率，「我想自己今年最大的轉變就是專注防守，因為麥班達教練提醒我們，要用防守帶動進攻，先把防守做好，上場時間自然變多。」愛德15分，林耀宗拿下13分、14籃板。

(中時 )