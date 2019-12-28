王金平在現場受到民眾熱烈歡迎，不少人要簽名。（張亦惠攝）

嘉縣第二選區立委選戰激烈，國民黨籍候選人王啟澧28日晚上舉辦「庶民百姓站出來」王啟澧團結造勢晚會，前立法院長王金平、前台北縣長周錫瑋到場站台，新北市長侯友宜也錄影支持，現場雖飄雨，仍有不少民眾穿著雨衣到場支持。

王金平致詞時說，這次立委席次絕對不能讓民進黨過半，因為他們忽視百姓實際的需要及期待，政策好壞只要民進黨好、符合個人利益就好，因此國民黨要多上幾席，嘉義目前已有國民黨不分區排名第8的翁重鈞，大家用選票送王啟澧進立法院，讓他跟著「老鳥」翁重鈞好好學習，為海區鄉親服務。

王金平在現場受到民眾熱烈歡迎，不少人要簽名，還有鄉親現場怒喊「民進黨害我沒孫可抱」，王金平說，該民眾喊的是他的心聲也是很多百姓的心聲，所以大家要更努力，回家後打電話向親朋好友催票，讓王啟澧順利高票當選。

王啟澧說，2020台灣如果要贏就是讓民進黨下台，民進黨恐嚇民眾「今日香港明日台灣」是絕對不可能的，台灣跟香港不一樣，香港1999年回歸大陸管轄，而台灣是台灣人民共同管的，情況不同，另王也批，反滲透法沒有施行細則就是綠色恐怖，民眾不能任由民進黨亂搞，明年1月要勇敢站出來翻轉。

周錫瑋上台時帶頭喊「2020二號會贏」、「王啟澧ok啦」等口號，周說，全台各地大家都希望換人做，很多父母都嘆不知怎麼教小孩，這次選舉要用選票告訴民進黨，什麼叫禮貌、什麼叫四維八德，要讓最清廉的韓國瑜上台，給人民真正的幸福平安跟進步，周也強調，韓國瑜跟王啟澧一樣都是2號，都有2個特徵，服務所有人民、都是廉能的人，一定要讓他們高票當選。

(中時 )