大陸長征五號遙三運載火箭27日晚間8時45分在海南文昌航天發射場點火升空，2000多秒後將「實踐20號衛星」送入預定軌道，發射任務成功。對此，德國電視台稱，憑藉完美升空，長征五號超越了歐洲計劃於明年首次測試的阿麗亞娜6型運載火箭。中國穩固了在歐洲、美國和俄羅斯組成的國際超級火箭頂級聯盟中的位置。

據陸媒報導，當前長征五號採用3型12台全新研製的大推力發動機，主發動機均採用無毒無污染的推進技術，起飛重量約870噸，起飛推力超過1000噸。它的近地軌道運載能力是25噸，使我國現役火箭的運載能力提升了2.5倍，可以一次將16輛小汽車的重量送入太空。也就是說，800多噸的長征五號扛著16輛小汽車，只用10多分鐘就能攀登220多座珠穆朗瑪峰的高度。

這次發射飛行試驗主要考核長征五號火箭總體方案、各分系統方案的正確性、協調性，對後續航太任務相關關鍵技術進行驗證。

(中時電子報)