京張高速鐵路連結北京至蘭州，提供2022冬奧交通服務。（取自新浪微博＠中國鐵路）

大陸國家鐵路集團今天（12月28日）傍晚5點22分透過官方微博宣布，北京至張家口的京張高速鐵路將在12月30日正式開通運營，晚間6點開始發售京張高鐵、崇禮鐵路動車組列車車票。具體車次、時刻等資訊資訊，可查詢「中國鐵路」微信和鐵路12306網站、微信、用戶端。

京張高速鐵路通路的同時，支線崇禮鐵路也同步建成投產，為2022年北京冬奧會，提供交通運營服務。

京張高鐵是大陸《中長期鐵路網規劃》中，「八縱八橫」高速鐵路網北京至蘭州通道的重要組成部分，線路向西與同日開通運營的張家口至呼和浩特、張家口至大同兩條高速鐵路相連，向東與北京樞紐連通，形成內蒙古東部、山西和河北的北部地方快速進京客運通道。

崇禮鐵路是京張高鐵的支線鐵路，規劃進一步延伸至內蒙古錫林浩特，將服務于崇禮區居民出行、旅遊資源開發和2022年北京冬奧會賽事。該鐵路自京張高鐵下花園北站引出，至崇禮區太子城奧運村，設太子城站，線路全長53公里，設計時速250公里。

京張高鐵、崇禮鐵路開通運營初期，鐵路部門將安排開行動車組列車日常線36對、高峰線6對。北京至太子城間開行了智慧京張高鐵體驗列車，北京至張家口、呼和浩特、大同間也將安排開行智能京張高鐵體驗列車。張家口至北京最快執行時間將由目前的3小時7分壓縮至47分鐘，呼和浩特至北京最快執行時間將由目前的9小時15分壓縮至2小時9分鐘，大同至北京最快1小時42分鐘可達。

(旺報 )