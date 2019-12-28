「愛貝克思」旗下歌手跨年夜當天將在各地與粉絲迎接2020年，包括趕場桃園、南投的吳映潔（鬼鬼），在劍湖山樂園迎接新年的呂薔，加上首唱跨年活動的盧子杰；鬼鬼今年電影、實境節目接踵而來，對於跨年演出，她笑說：「服裝有點前衛，是沒嘗試過的風格，無法偷藏暖暖包，不過有粉絲們的熱情，沒有在怕冷的啦！」

提到新年希望，呂薔說：「2020期待有新專輯跟大家見面，還有拆牙套，牙套戴了三年多、快四年了，期待拆牙套那天看到一個新的自己。」對於這次將在劍湖山樂園跨年，呂薔已開始幻想將來可以和男朋友坐在摩天輪上倒數看煙火，粉紅少女心噴發。

盧子杰日前參加《聲林之王》獲第七名，今年是他正式成為歌手後第一次參與跨年演出，將演唱三首自創曲。有粉絲擔心跨年夜天氣冷，特地為他送上「暖手寶」，盧子杰說：「不能離開暖手寶，因為太冷會很難彈吉他。」

鬼鬼今年跨年將連趕二場活動。（愛貝克思提供）

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