國民黨主席吳敦義和國民黨副總統候選人張善政今晚出席2020國民黨正副總統及立委選舉全國教育界後援會成立大會，吳敦義上台致詞時指出，一定要趕快下架蔡英文，因為三年來蔡政府到處出問題、分贓，治安也不好，去年台北華山園區出現分屍案，經濟也不好，停在保二，因為蔡英文沒有能力、沒有好政策，而且除了宣誓就職時蔡英文都不太講中華民國，最近講的也僅僅只是中華民國台灣。

吳敦義也說蔡政府之前推動中共代理人修法，但蔡英文自己就是天字第一號中共代理人，因為搞台獨可能引發大陸武統。台灣要安全就是兩岸要和平，請大家明年大選支持韓國瑜和國民黨，九二共識，韓國瑜是二號候選人，政黨票國民黨是九號，請大家上架中華民國派。

張善政表示如今的教育需要撥亂反正，陳水扁就在改，蔡英文改得更離譜，呼籲大家明年用選票變天。會後他接受媒體聯訪時也爆料，有國營事業員工向他反映，在新董事長就任後，竟要求他們針對同事有沒有親人在大陸工作填單，讓他痛批連反滲透法都還沒過，民進黨竟然就已經這樣搞了。

前國民黨主席連戰、國民黨立委蔣乃辛、林奕華、國民黨不分區立委候選人車宜靜、李德維、前教育部長吳清基等也出席成立大會力挺。

(中時 )