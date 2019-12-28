五月天「Mayday Just Rock It!!!“藍 BLUE”」演唱會28日在桃園國際棒球場舉行第6場，一連帶來〈瘋狂世界〉、〈擁抱〉、〈愛情的模樣〉、〈派對動物〉等曲，雖天氣稍冷但涼爽宜人，吉他手怪獸笑說「風還是很大，舞台上表演差點被吹歪」，貝斯手瑪莎感恩「戶外場最怕天公不作美，到目前為止老天爺給我們滿不錯的天氣，至少沒有『下』一跳」。

而27日擔任五月天出道以來最特別嘉賓的鼓手冠佑，被瑪莎虧「沒想到意外引起網路廣大迴響，有人還說五月天開始吃老本」，讓冠佑大罵「你才老咧」，激動反應笑翻全場。冠佑則笑說，昨天當完嘉賓「整晚沒睡好，腎上腺素狂冒出來，今天特別找後台物理治療師舒緩肌肉痠痛」。

吉他手石頭則大放閃，說到開唱前吃了老婆煮的一鍋雞湯，還吃了一隻跟臉一樣大的雞腿，更妙喻開到第六場演唱會「就像雞腿飯雞腿吃到一半，現在很享受咬的每一口」，主唱阿信則虧他「剛剛石頭一講，我還想說今天觀眾像雞腿嗎？」而怪獸，瑪莎也幫腔「沒有啊，雞很多部位，還有雞翅啊」，被阿信阻止「不要拿雞做文章」。

(中時 )