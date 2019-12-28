兩名台灣女子昨天搭乘馬來西亞應用軟體叫車系統的計程車，前往吉隆坡國際機場時發生車禍，其中一名女子因頭部受創而身亡，另一名則受輕傷。

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處提供資料顯示，這名死亡的台灣女子是1974年出生的李麗美，遺體將在沙登醫院進行解剖，進一步了解確切死因。另一名傷者為林玟君，1975年出生，兩人預計要乘搭昨天傍晚的亞洲航空飛機回台灣。

在馬來西亞的世界台灣商會聯合總會名譽監事長丁重誠協助下，已經聯絡相關家屬赴馬來西亞處理後續事務。

駐馬處指出，昨天下午3時50分，在距離吉隆坡國際機場約有半小時車程處發生這起車禍，當時車子翻覆在路邊，由路人協助將車子抬起來並救出受困者。其中印度裔司機與一名台灣女子受傷，另一名台灣女子則當場死亡。

傷者林玟君是右肩骨折及左腳踝受傷，無生命危險，預計明天可返台。至於李麗美的家屬則會留在馬來西亞協助警方調查。

另外，印度裔司機目前已被馬來西亞警方扣押進行調查。

根據馬來西亞媒體報導，目前懷疑車禍是因為遭一輛從後面而來的交通工具猛撞，才會失控在路面翻覆，釀成這起1死2傷的車禍。

(中央社)