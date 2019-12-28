「2020台南好Young」跨年演唱會今晚登場，南韓超人氣男團「ASTRO」壓軸表演，吸引超過10萬人到場；ASTRO第一次來台南演出，除了文彬不克前來，成員MJ、JinJin、車銀優、Rocky、尹產賀晚間抵達飯店先開記者會跟歌迷問候，並品嘗台南市長黃偉哲準備的台南小吃，吃得津津有味，大讚好吃，也期待稍晚演唱會以最好表演以饗歌迷。
ASTROㄧ到台南先開記者會，包括韓國、香港等媒體到場，飯店透露今天韓國客人住房比例增加不少，追星偶像商機驚人。第一次來台南的ASTRO也將獻唱6首歌曲，預料將把活動帶入最高潮。
ASTRO在12月偶像藝人品牌影響力榜單上榮登第3名，僅次於世界級的防彈少年團和EXO，其中，人氣王車銀優外號「臉蛋天才」，曾演出韓劇《我的ID是江南美人》，不少歌迷自稱車太太，演唱會前幾天就到場卡位追星。
(中時 )
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