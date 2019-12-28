行政院長蘇貞昌今（28日）晚出席 新北市第七選區立委候選人羅致政造勢晚會，蘇貞昌一上台就說，他今天晚上要連趕四場，第一場就來羅致政這裡，代表他的誠意。

接著蘇貞昌稱讚羅致政在立法院的表現，並為板橋爭取到許多建設，拜託鄉親要支持好的立法委員。

蘇貞昌不忘為蔡英文總統拉票，細數蔡英文的政績，不但減稅、增加補助，最重要年底還能有盈餘，反酸前總統馬英九，執政8年，年年赤字，所以要讓蔡總統繼續連任。

(中時 )