蘇貞昌晚間趕場站台 首站挺羅致政 20:212019/12/28 中時 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蘇貞昌出席羅致政造勢晚會。（王揚傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌今（28日）晚出席 新北市第七選區立委候選人羅致政造勢晚會，蘇貞昌一上台就說，他今天晚上要連趕四場，第一場就來羅致政這裡，代表他的誠意。 接著蘇貞昌稱讚羅致政在立法院的表現，並為板橋爭取到許多建設，拜託鄉親要支持好的立法委員。 蘇貞昌不忘為蔡英文總統拉票，細數蔡英文的政績，不但減稅、增加補助，最重要年底還能有盈餘，反酸前總統馬英九，執政8年，年年赤字，所以要讓蔡總統繼續連任。 (中時 ) #蘇貞昌 #羅致政 #蔡英文 #政績 #增加 也許您會感興趣 推薦閱讀 選情拉鋸 大韓黑王浩宇：蔡英文沒有穩贏！ 10:242019/12/24 政治 蔡英文一耍狠，民進黨就翻船 04:102019/12/25 時論廣場 政見會／韓國瑜批：台灣真正危機是蔡總統被架空了 14:162019/12/25 政治 政見發表 蔡英文酸韓國瑜：坐在浴缸裡當成大海 16:352019/12/25 政治 與韓交火 蔡幕僚：小英第二輪第三輪都有脫稿 17:252019/12/25 政治 蔡兩大致命傷 王浩宇憂：韓真可能贏 08:382019/12/27 政治 總統政見會 韓國瑜批新潮流架空蔡英文 晚上總統變邱義仁 18:222019/12/27 政治 總統政見發表會上演「變裝秀」 宋楚瑜穿畢業袍批蔡學位爭議 23:322019/12/27 政治 英諷韓總機 宋批反滲透法 韓政見會嗆蔡被新系架空 01:392019/12/28 政治要聞 第3場政見會：韓宋左右夾攻 喚醒討厭民進黨 01:432019/12/28 政治 政治熱門新聞 震撼！AI預測2020韓蔡得票....網看完驚呼：穩了 - 政治 連4天在高雄作街頭民調 韓蔡差距票數會嚇死人 - 政治 郭台銘高雄輔選遭攻擊！無黨籍立委候選人痛罵郭五字經 - 政治 深綠支持者的自白：蔡英文的表現讓我阿嬤心痛得哭了 - 政治 民主聖地街頭民調 韓支持度 網驚訝：翻轉了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。