阿姨的電腦內部積滿灰塵有如下雪，網友笑翻直說「俄羅斯空運來的」、「核爆災區挖出來的吧」 (圖／翻攝自臉書電腦DIY 組裝 - 維修.疑難雜症 討論區)

科技越來越發達，電腦用戶也越來越多，但有許多人依舊對電腦一竅不通。一名男網友PO文，表示有個阿姨電腦出問題無法使用，結果一他一打開機殼簡直嚇傻，只見內部積了一層又一層的灰塵，直呼還以為是聖誕節特別版本，網友看到也笑說「這俄羅斯空運來的吧」。

男網友在臉書《電腦DIY 組裝 - 維修.疑難雜症 討論區》貼出一系列照片，表示有個阿姨電腦壞掉，他去幫忙看，一打開機殼就傻了。透過照片可以看到，內部全都是灰塵，好似雪花般覆蓋了顯示卡、CPU風扇和硬碟，幾乎可以肯定從來沒有清潔過。

原PO苦笑說「我瞬間以為是聖誕雪地MOD改裝」，網友也紛紛大笑：「太神了，我跪著看」、「有股想接水管直接水洗的衝動」、「這是核爆了吧」、「X，俄羅斯空運來台的嗎」、「下雪啦~~」、「這電腦能用到現在真神奇」、「阿姨住工廠吧」、「還以為是電腦，原來是空氣清淨機啊」、「核爆區挖出來的？」，不過也有人表示，若住在工廠附近，其實3個月就會變這樣。

(中時電子報)