鴻海集團創辦人郭台銘日前幫國民黨立委候選人楊瓊瓔站台，酸對手無黨籍立委洪慈庸任職期間忙著結婚生子惹議，郭台銘今在臉書表示，「若有任何女性朋友包括洪小姐感受到不尊重，在此向大家鄭重道歉」，民進黨黨主席卓榮泰讚郭台銘，講錯就道歉是「男子漢」。

北市第2選區民進黨候選人何志偉28日辦造勢晚會，民進黨主席卓榮泰站台力挺，痛批國民黨不分區名單與講話糟蹋歧視女性，針對郭台銘勇於道歉大讚是「男子漢」風度好，不像其他人死不悔改，民進黨不敢犯錯，但他們錯誤連連。

卓榮泰批國民黨，堅持不更改不分區名單，指國民黨稱吳斯懷去大陸不用負責，並不會影響選情，卓強調，要爭取國會過半，先守住現任立委的席次，國會過半，才能支持總統蔡英文的政策。

卓榮泰指出，何志偉在年初立委補選時，力抗韓流，成功保住台北市綠營立委席次，何志偉認真打拚，要登上衛冕者寶座，但還是要靠選民，民主的火才不會熄滅，並提到何志偉的政績，讓學校安全，家長小孩都更放心。卓榮泰強調，自己全台輔選跑透透，最掛念的仍是台北市，除了力守台北市3席外，若第3選區吳怡農能夠變天再搶下一席，就能翻轉台北市，國會就能過半。

(中時 )