2020決戰中台灣！中台灣力挺國民黨總統候選人韓國瑜「國政領航．台灣富強─韓國瑜大台中勝選晚會」29日在台中市登場；韓國瑜台中市競選總部發言人黃健豪強調，明天從新竹縣到嘉義市7名藍營縣市首長、9縣市立委候選人將全部出席，號召50萬人大團結力挺韓國瑜進總統府。

韓國瑜選前造勢大會首場特選在中台灣，韓粉引頸企盼、千軍萬馬來相見，將以具體行動到台中力挺韓國瑜，因韓明天有總統電視辯論會到場時間是晚上8點53分到9點3 7分；由競選總部主委朱立倫及正副總統候選人韓國瑜、張善政上台演講；強調換人執政，拯救被掏空的台灣，當選後讓台灣安全、人民有錢！

黃健豪表示，中台灣藍營7名縣市首長將輪番開講，營造韓家軍勢在必贏的的團結氣勢，助講順序為嘉義市長黃敏惠、南投縣長林明溱、新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、台中市長盧秀燕，及從新竹縣到嘉義市9個縣市國民黨提名立委候選人，全力拉抬造勢。

韓國瑜今天台中勝選晚會，從晚上六點晚會開場，現場備妥10萬張椅子！韓國瑜台中競總今天亦發起「歡樂機車隊」遊行，要重現「貪食蛇」歡樂機車隊盛況，藍營力拚50萬人大集會，凝聚藍營大團結氣勢，力挺韓國瑜進入總統府，9縣市立委候選人全壘打，政黨票投9號護衛國家長治久安。

黃健豪鼓勵支持者搭乘大眾運輸工具前往會場，位在台中市政路與黎明路口的場地，支持者外溢到場地周邊，韓粉上看50萬人；台中市警局將採「管車、不管人」，交通管制時段為29日中午12至晚上10時，採漸進式逐步彈性擴大管制，並適時啟動交通快打措施，維持交通順暢。

民進黨蔡英文總統選前黃金周在明年元月四日在台中舉辦大型造勢，地點與韓國瑜明天造勢場地隔著50公尺的市政路，該場地面積1.5公頃，加上緊鄰的0.7公頃公園，預估可容納約7萬人；韓國瑜今年六月藍營初選時，曾在同場地舉辦造勢活動。藍、綠陣營短兵交戰，勝負決戰中台灣。

(中時 )