義大利文藝復興時代大師米開朗基羅的傑作「大衛像」聞名於世。最近美國一項研究指出，大衛像頸部出現了只有人類亢奮時頸靜脈擴張的情況，比古代醫學文獻有關記載早超過一世紀，再次印證米開朗基羅有豐富的解剖學知識，而且觀察入微。

東網報導，研究顯示，多數雕塑和活人身上都看不見頸靜脈，而大衛像鎖骨上的血管擴張卻清晰可見。由於雕像描繪這名《聖經》中的英雄即將要與非利士族的巨人歌利亞戰鬥而處於興奮狀態，因此這身體特徵完全符合現代解剖學中，身體健康的人在亢奮時會有暫時性的頸靜脈擴張。

研究作者、心臟病學家格爾夫曼表示指，大衛像於在1504年就雕成，而當時英國著名醫學和解剖學家哈維仍未提出相關理論，醫學文獻最早的有關循環系統記載出現於1628年，兩者相距124年。

另外，同樣出自米開朗基羅、於1505年製成的摩西雕像亦出現頸靜脈擴張，而《聖殤》像中的剛死去耶穌像，頸靜脈則沒有突出。研究結果26日發表美國醫學會旗下刊物。

(中時 )