傳出「反滲透法」準備在31日力拚三讀通過，是否會影響雙方選情仍未知，台北市長柯文哲認為，民進黨對選舉還是一流，到現在他們應還沒決定是否要通過「反滲透法」，會到最後1秒才作決定。

柯文哲在政論節目《楷道論政》上表示，以他所認識的民進黨，在最後階段會作預防措施，也會有動員的預防，所以31日反滲透法過與不過、議長怎麼做，以他對民進黨的理解，他認為民進黨到現在還沒決定。柯P還自嘲已不是政治素人，直指民進黨會到最後1秒判斷，因為國民黨一定會杯葛，就看民進黨要不要都過，民進黨治國不怎麼樣，但選舉還是一流。

至於韓國瑜認為藍綠輸贏只有30萬到50萬，柯P表示，組織還是有5%的實力，就是錢砸下去，還是5%，自己選過兩次，藍綠這種政黨，催下去的時候，有拉4%到5%的實力。至於藍綠輸贏是否真差距30萬到50萬？柯P表示，如果不知道，就把兩邊的說法加起來除以二就對了，就大概八九不離十了。他認為蔡英文會贏，但不會贏那麼大，因為她的支持者沒那麼堅固。

(中時電子報)