國民黨西南屯立委候選人黃馨慧掃街拜票之餘，仍不忘與親子的積木約會。（陳世宗攝）

選戰進入白熱化階段，立法委員張廖萬堅拼連任、全家總動員！除太太陸美良當分身走進鄉里拜訪民眾、女兒張廖永臻在競選總部成立大會表演熱舞，28日張廖萬堅由兒子張廖年瀛陪同車掃，走遍選區大街小巷爭取民眾的支持，下午則由市議員林祈烽陪同一起車掃。

張廖萬堅表示，從政22年秉持著孩子就是未來的理念為下一代努力，很感謝家人長期的支持，明年選舉希望大家一起為了下一代投票。

國民黨西南屯立委候選人黃馨慧掃街拜票之餘，仍不忘與親子一起玩積木約會。黃擔心的說，國內大學休退學人數連二年創下新高紀錄，「每4個大專學生就有1人休退學」，顯示大學教育極需改變！近年所謂「多元」入學，大學錄取率幾乎百分百，但孩子是否真的適合念大學？

黃馨慧強調，舉辦體驗積木活動初衷，是希望從小培養孩子具有「動動手」概念，藉由思考與創意，激發孩子潛力。引伸到現在教育環境，自己主張恢復技職教育、培育新領人才，讓年輕人從「動手做」中找到自己專業和興趣，一技之長在身，畢業後順利進入職場，踏出人生成功第一步。

(中時 )