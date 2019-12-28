2020台灣勝利音樂節大雅場爆場湧入2000人。（王文吉攝）

金鐘歌王楊烈（左）到場演唱，號召群眾高喊凍蒜，為立委洪慈庸（右）助選。（王文吉攝）

金曲歌后詹雅雯演唱多首代表作，安可曲後喊出「用你們的選票愛台灣！」（王文吉攝）

2020台灣勝利音樂節大雅場爆場湧入2000人。（王文吉攝）

無黨籍立委洪慈庸28日在台中大雅舉辦2020台灣勝利音樂節，邀請多位歌手輪番演唱，爆場湧入2000人。名嘴汪潔民、民進黨副祕書長林飛帆助講，立法院副院長蔡其昌、交通部長林佳龍到場站台，籲支持者再給洪慈庸4年「繼續站在民主最前線，守護台灣。」

2020台灣勝利音樂節大雅場在大雅公園舉行，支持者晚間6點開始陸續湧入，金曲歌后詹雅雯、金鐘歌王楊烈、台語唱將林喬安接力演唱，晚上8點左右爆場達到2000人。名嘴汪潔民、民進黨副祕書長林飛帆助講，猛轟藍營歧視女性爭議，籲下架國民黨不分區名單。

林佳龍助講時向台下群眾說，「你們手中的選票攸關台灣未來及台中發展」，他大力肯定慈庸4年來的表現，鄉親有目共睹，更是台中的光榮。反觀對手只會抹黑，放出不實耳語，籲大家睜大眼睛，看清楚誰才是會做事的人。

蔡其昌則說，女性投入政治，比男性辛苦，不捨一場選舉將她如此糟蹋。慈庸為人子、人妻、人母，身兼多職，應給予溫暖鼓勵，選舉不能選到沒人性。蔡其昌拜託鄉親用手中的選票，還給洪慈庸公道，他也為自己拉票「慈庸沒當選，自己沒辦法當副院長啊！」

蔡其昌、林佳龍拉起洪慈庸的手，高喊「凍蒜、護台灣！」洪慈庸並細數任內政績，包括成功爭取46億元連結國1及台74線，移除中清路黑板樹、台中機場2040年計畫及中清路捷運等，還有大大小小建設，卻有人卻充耳不聞。

洪慈庸說，她剛開始投入選舉時，地方有許多耳語，放毒她「沒做事，沒爭取」；這次選舉對台灣未來非常重要，她話鋒一轉，搶攻長輩票源，呼籲「所有爸爸、媽媽做我們的後盾，讓我們繼續站在民主最前線，守護台灣。」

(中時 )