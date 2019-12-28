國民黨總統候選人韓國瑜27日政見會提到，蔡英文總統被黨內派系新潮流架空，引發討論。韓國瑜競選辦公室發言人鄭照新今（28）日指出，新潮流架空蔡英文，把持所有執政資源，這話並非韓陣營先提出，而是民進黨立委曾在政論節目說過。

韓陣營強調，新系架空蔡英文論述不是韓競辦先提出，並現場播放民進黨立委曾在政論節目發言片段。

而政治評論家黃暐瀚也在臉書貼出這段政論節目的訪問片段，並且指出，「韓國瑜在政見發表會上，公開指稱新潮流綁架蔡英文總統，引發社會議論。」最後說，看看他怎麼說？

(中時電子報)