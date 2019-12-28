俄羅斯能源部長諾瓦克（Alexander Novak）今天誓言，北溪天然氣2號管線會在2020年底以前完工，他還指出，莫斯科當局可使用自己的管線鋪設船來規避美國制裁。

法新社報導，北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）計畫，目的是要讓俄國輸送至德國的天然氣量翻倍。這項管線工程原訂2020年初完工，目標是在2020年中開始運作。

但美國長期以來都反對這項耗資95億歐元（約新台幣3200億元）的計畫。美國聯邦參議院上週表決通過，將對承包北溪天然氣2號管線工程的企業實施制裁，之後美國總統川普也簽署批准。

美國宣布將對參與計畫的公司祭出資產凍結和簽證限制等措施後，立刻導致瑞士鋪管包商Allseas暫時退出工程。

諾瓦克今天則告訴記者：「北溪天然氣2號管線會在2020年底以前啟用。」

諾瓦克還說，俄國可以使用自己的管線鋪設船隻來完成工程，只是還需要一些時間做額外準備。

俄國能源部一名消息人士也說，這艘管線鋪設船尚須安裝必要設備。

(中央社)