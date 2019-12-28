東非索馬利亞局勢持續不穩，首都摩加迪休（Mogadishu）1座繁忙的安全檢查站28日發生汽車炸彈攻擊。據醫護部門最新統計，至少造成76人死亡、70人受傷，還有未經證實的消息指，遇難人數超過90人。目前暫時沒有組織出面承認責任，不排除是當地激進組織「青年黨」所為。

攻擊發生在當地早上的尖峰時間，現場也有1個稅務辦公中心，當時有大批民眾趕著上班，炸彈則放在1輛貨車上。因爆炸威力頗大，從遠處就能見到濃煙，多輛汽車也遭波及，炸成一堆堆廢鐵。

市長穆罕默德表示，死傷者包括大學生及兒童，2名土耳其公民遇難；多名傷者滿身鮮血，10多輛救護車緊急將他們送到醫院。

住在爆炸現場附近的55歲居民阿里（Sabdow Ali）表示，出門就看到13具屍體，還有數十名傷者呼喊求救，但警員不知為何突然開火，嚇得他立即跑回家中躲避。另目擊者阿卜杜卡迪爾（Sakariye Abdukadir）稱：「我只見到散落一地的屍體，爆炸威力強大，部分屍體燒到無法辨認。」也有目擊者指出，死者主要是學生。

這次攻擊也讓人聯想到前年10月造成當地逾500人死亡的貨車炸彈攻擊。目擊者尤瑟夫（Abdurrahman Yusuf）說：「這次爆炸好像2017年那次攻擊，但這次就發生在我數步之遙的地方。爆炸的衝擊力讓我跌在地上，我一生中從未經歷如此強大的爆炸。」

激進組織青年黨控制索國南部及中部地區，美國總統川普上台後，該組織成為美軍在非洲反恐戰爭的主要打擊對象。在多國協助下，索國政府在數年前成功把青年黨逐出摩加迪休，但該組織仍不時在市內人多的地點發動攻擊，包括檢查站、飯店等。

(中時 )