國民黨總統候選人韓國瑜和民進黨蔡英文總統的民調逼近封關。常在全台各地做民調的桃園孫先生。自韓國瑜通過初選當天就開始做街頭訪問民調。一路做到今天仍馬不停蹄全台跑透透，韓國瑜獲得5959票、蔡英文獲得4887票、宋楚瑜881票。有網友看完直呼，「真的聽到不同聲音」、「韓總穩了，空心菜難以置信！」。

Youtuber「桃園孫先生」自韓國瑜7月中通過中國國民黨黨內總統初選開始。幾乎每天都會在社群平台YouTube，直播全台各地的街頭訪問。雖然常常被潑冷水，甚至被人白眼相待。但仍不減其志，其Youtube頻道訂閱人數也一路成長，至今也逐漸發展到4.86萬訂閱數。雖和其他挺韓Youtuber相較仍差之甚多。但拿著一面小白板，一步一腳印的街訪，並持之以恆大半年，也算是台灣第一人了。

有熱心網友就統計了孫先生自7月15日至12月28日，近半年所做的街頭民調，結果發現，韓國瑜獲得5959票(佔50.81%)、蔡英文獲得4887票(佔41.67%)、宋楚瑜881票(佔7.51%)。藍綠韓蔡差距9.14%。

雖然近半年來，所做街頭民調屢屢遭人訕笑、質疑，但仍有許多網友在網路上為他加油打氣，「感謝孫先生半年街訪，真的可以聽到不同聲音」。也有網友點出「宋加入後，孫先生去偏綠區較多，去夜市捷運車站等年輕人多的地方也較多，所以韓蔡差距縮小。電視民調已蓋牌，堅定支持韓就對了！」。

(中時電子報)