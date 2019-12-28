五月天「Mayday Just Rock It!!!“藍 BLUE”」演唱會28日在桃園國際棒球場舉行第6場。（相信音樂提供）

五月天「Mayday Just Rock It!!!“藍 BLUE”」演唱會28日在桃園國際棒球場舉行第6場，昨鼓手冠佑擔任五月天特別嘉賓笑翻大家，原本今天想再來一次，冠佑在舞台上搭著升降梯下降後，沒想到是陶喆驚喜現身，和主唱阿信合唱〈我不願讓你一個人〉，送給全場粉絲滿滿驚喜。

阿信說到「太興奮了，終於邀請到心中的偶像陶喆」，而陶喆則說「你這樣說？我們出道時間差不多欸」，阿信則說「陶喆老師，不能說差不多，你的第一張唱片1997年」，怪獸搶回「我們剛出生」，阿信則笑說「那是五月天成軍的那一年」，誇R&B最著名的就是陶喆，陶喆也回應「講到天團就是五月天」。

冠佑回憶當年在LA學鼓，有朋友傳說陶喆每天都去一間叫「Dimond Bar」的酒吧，「我連續去那邊吃飯一個月，沒遇到你」，陶喆則惋惜說「我覺得這些都是緣分」，淡定回應讓全場粉絲笑翻，讓冠佑直說「我沒碰到陶喆很好笑嗎」，此時陶喆突然說「如果當時遇見，可能會組個團」，此話一出連忙被吉他手怪獸阻止「老師，你那些歌非常經典啊，還是不要好了」，讓冠佑好氣又好笑，接著和陶喆合唱〈找自己〉。

陶喆和阿信飆唱。（相信音樂提供）

不過合唱完陶喆後，阿信突然無預警宣布「我今天人生夢想跟目標已達成，宣佈退出樂壇」，還問一旁冠佑「冠佑失望嗎？」，沒想到卻遭冠佑冷回應「不會啊」。而阿信回想1997年五月天剛成軍之際，團員們紛紛為團名煩惱，「當時打給石頭說要組團缺吉他手，要不要想看看，他讀淡江馬上飆車20分鐘倒行天宮」，而最後則用貝斯手瑪莎在網路的ID叫mayday，決定用五月天做為團名。

(中時 )