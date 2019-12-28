王凱近期演出《多情城市》。洪秀瑛攝

王凱前幾年健康狀態不佳，現在很養生，飲食也少量多餐。洪秀瑛攝

王凱外型條件佳。洪秀瑛攝

王凱的臉書粉絲專頁帳號日前被盜，他28日無奈說第一次發生這種事，到現在還沒解決，現在一個頭兩個大，對方不知道從哪裡入侵，把他的管理員資料全部竄改，他寫信給臉書一直沒得到回應，「比較擔心的是我的臉書有經過藍勾認證，怕被拿去做不合法的交易、勾當，網友因此受騙」。

他的粉專頁面被改成很少女，急得他趕緊在私人臉書及其他社群網站昭告網友，「別人應該看不到我的帳號資料，但我自己看得到，對方已經把設定改成在東南亞看得到粉專，還賣了奇怪的東西」，他說粉專經營多年，就怕跟他一路走來的粉絲找不到粉專也不知道怎麼聯絡他。

37歲的王凱在八點檔《多情城市》戲裡要叫23歲的賴慧如「媽媽」，王凱說：「剛開始知道後嚇一跳，我還上網查了照片，看起來很年輕啊。」他擔心對戲時喊不出媽，幸好她的妝髮、語調詮釋得不錯，演出中年熟女氣勢，讓他比較開心是，他大蘇晏霈6歲，但網友誇他們鏡頭上看起來零違和感。

王凱1年半沒說台語，首次進民視拍八點檔，花了時間適應新環境和演員，相對給自己很大壓力。角色是玩世不恭的公子哥兒，他在造型上也下工夫，拿出不少行頭呈現高富帥模樣。劇中他和爸媽有爭執戲，情緒爆發出來，1次過關，「我自己也嚇到，但喊卡之後我馬上跟大家說『不好意思，剛剛下了一場雨』，因為一直口沫橫飛」。

(中時 )