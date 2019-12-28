選戰倒數計時！陳文茜 趙少康 雞排激戰

北檢偵辦「idcc」帳號在去年關西機場事件，誣蔑大阪辦事處，間接造成駐大阪辦事處處長蘇啟誠自殺案，查出「卡神」楊蕙如正是網軍首領。然而事發至今近1個月，卡神宛如人間蒸發般，不知去向；而陳文茜昨(27日)在主持Yahoo TV《茜問》合體老友趙少康，被趙少康問起卡神一事，反應更是出乎意料。

身為大師李敖眼中最聰明的女人的陳文茜，對於卡神事件有不同於常人般的見解。她昨日在節目中與趙少康聊到網軍，「基本上它可能是一種組織戰，然後這個組織戰它應該要經營很久，而且要很聰明的人。」令趙少康好奇提問：「妳說像卡神這樣子？」

陳文茜聽完當下想了想，決定說出真心話，「我是覺得我不想再提她的原因是，好像大家講成她是唯一的網軍。她只是裡頭厲害的，那很多人都是嘛。」她反問趙少康，請問請網軍的人比較可恥，還是當網軍的人比較可恥？

趙少康：「請網軍比較可恥，其實都可恥啦，但是請網軍你是給他動機給他錢去做這事。」陳文茜則稱，那廣告公司不也是一樣嗎？一席話令人深思。

(中時電子報)