108學年HBL高中籃球聯賽男子組複賽5天的分組單循環賽今天落幕，B組最後一場比賽，衛冕軍能仁家商比力克東山高中，能仁和東山攜手直接晉級8強，至於戰績跟能仁、東山同為3勝2負的南湖高中，比較得失分後排名落到分組第4，明天必須透過外卡賽爭取8強門票。

能仁教練李正豪賽後感嘆，因為預賽還蠻順的，沒想到複賽如此辛苦，先2連勝後再2連敗，最後一站全力搶勝自行爭取到8強位子，「複賽階段因為主力王凱裕、游艾喆成為對手防守重點，兩人的貢獻多少受到影響，因此吞下敗仗，今天賽前提醒要有其他球員挺身而出，也很開心看到高一的史魯齊、潘偉傑跟高二的王鈞聖有跳出來幫忙。」

本戰貢獻全隊最高21分的史魯齊表示：「很感謝教練鼓勵、給我們信心，這場比賽除了有非贏不可的慾望，另一個驅使我積極表現的動力，就是東山高中有我神岡國中的同學李欣翰、潘建宏，我想藉行動告訴他們，來能仁是對的！」

男子組複賽是12支隊伍分成兩組進行單循環賽，分組前三名可直接晉級8強，確定出線的6隊為南山高中、泰山高中、青年高中、高苑工商、能仁家商及東山高中，傳統強隊松山高中最後落到分組第5，若想透過明天的外卡戰搶下8強門票，必須一日兩勝。

明天男子組外卡賽上午11點半治平高中對上強恕高中，下午1點10分松山高中對戰成功高中，兩場比賽的勝隊再各自挑戰光復高中、南湖高中，決定最後2個8強席次。

女子組外卡戰則是上午9點苗栗高商出戰金甌女中、上午10點20分滬江高中大戰東泰高中，贏家下午再各自單挑陽明高中、南湖高中。

(中時 )