南投紫南宮是著名的求財勝地，金雞母、發財金、招財錢母每年都讓許多民眾趨之若鶩，據說廟裡土地公神座後有一靈穴曾發現有許多小蛇聚集，因此被稱為「小龍會」。民間盛傳蛇穴聚財，民國70年紫南宮整修時，工人發現兩尾粗壯的大蛇突然竄出，被嚇傻的工人隨手打暈了其中一條蛇，但隔天竟然就倒床不起...

紫南宮官網記載，民國七十年農曆九月二十六日廟方動工重建紫南宮，當時僱用南投一名建築工人林男拆除屋頂，拆卸過程中發現中樑柱已中空僅剩樹皮，隨後爬出了二條如手臂粗的「大蛇」林男驚嚇中，隨手打暈了其中一條大蛇，村人見狀急忙喝止，並告知大家說：「這是土地公護廟的棟樑蛇，是土地公的護將，不可殺之」，隨後，另一大蛇已不知去向，被打暈的「大蛇」也由居民安置至土地公神座後的靈穴上，之後便消失無踨。

不過自從林男打暈大蛇之後，他就無心工作回家，奇怪的事隔天竟倒床不起，一個星期還無法工作，他的太太非常驚慌，經居民指點，林男的太太準備好牲禮前來向紫南宮土地公祭祀，並請其原諒先生的無心之過，說也奇怪林男不久便不藥而癒，又回到紫南宮重新工作。

(中時電子報)