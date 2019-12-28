新北市南山中學今（28日）在中和四號公園的國立臺灣圖書館B1演藝廳，舉辦校際社團反毒聯合公演，邀集15校39個社團一起演出。（南山中學提供）

新北市南山中學今（28日）在中和四號公園的國立臺灣圖書館B1演藝廳，舉辦校際社團反毒聯合公演，邀集15校39個社團一起演出。（南山中學提供）

新北市南山中學今（28日）在中和四號公園的國立臺灣圖書館B1演藝廳，舉辦校際社團反毒聯合公演，邀集15校39個社團一起演出。（南山中學提供）

新北市南山中學今（28日）在中和四號公園的國立臺灣圖書館B1演藝廳，舉辦校際社團反毒聯合公演，邀集15校39個社團一起演出。（南山中學提供）

新北市南山中學今（28日）在中和四號公園的國立臺灣圖書館B1演藝廳，舉辦校際社團反毒聯合公演，邀集15校39個社團一起演出。（南山中學提供）

新北市南山中學今（28日）在中和四號公園的國立臺灣圖書館B1演藝廳，舉辦校際社團反毒聯合公演，邀集15校39個社團一起演出。（南山中學提供）

新北市南山中學今（28日）在中和四號公園的國立臺灣圖書館B1演藝廳，舉辦校際社團反毒聯合公演，邀集15校39個社團一起演出，表演內容充滿青春活力，包含熱音、吉他、熱舞及手語等，學生利用成果展方式，一起向毒品說不。

南山中學邀請明倫高中熱音社、新店高中熱音社、松山工農嘻哈研究社、板橋高中琴音社、師大附中吉他社、大理高中吉他社、士林高商新音社、中和高中熱舞社、華江高中熱門舞蹈社、海山高中燙手手語社、中山女高手語社、建國中學手語社、成功高中手語社及北一女中韓國文化研究社等共計15所新北市、台北市高中職學校39個社團演出。

南山中學表示，該學生社團盛會每年在12月底舉行已經連續18年，除了促進校際各社團的交流，觀摩學習之外，更重要的是宣示反毒決心，鼓勵學子從事正當、健康的休閒活動。

南山中學社聯會總幹事羅致鎧表示，今年的活動主題是「我們與毒的距離」，構想來自今年甫獲金鐘獎戲劇節目《我們與惡的距離》，近來屢傳毒品入侵校園，演化出多樣化型態，如：糖果、咖啡包、電子菸等在網路上隨手可得，不禁思考「毒」與青少年的距離，到底有多近？可怕的是網路時代已經無法再以空間距離來阻隔毒品訊息，除了教導同學們該如何去保護自己不受到毒品的危害，營造正當健康紓壓環境更是刻不容緩。

南山中學活動組組長鄺若銘表示，「毒品可以離我們很遠，也可以離我們很近」，南山中學反毒公演活動堅持了辦理18年，今年再度邀請雙北各校參與，並在活動進行至3點時，邀請各校代表共同發出反毒宣示，呼籲同學不要透過毒品來逃避生活的困境，也不要透過毒品來贏得同儕的認同。

公演從中午1點至晚上9點，有歌唱及樂器演奏，也有發人省思、笑中帶涙的話劇，更有充滿活力又帥氣的舞蹈及儀隊操槍、花式籃球、黑暗光瓶等特殊才藝，整場活動接力演出不斷電，精彩可期，現場免門票，並提供週邊商家的折價卷索取，歡迎各校學生、家長、民眾共襄盛舉，給予演出同學掌聲與支持！

(中時 )