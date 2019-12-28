前台北市副市長陳景峻。（圖／資料照片）

對於韓國瑜以及國民黨在新北的選情如何？黃暐瀚特別邀請柯志恩、李永萍以及前台北市副市長陳景峻來分析，陳景峻提到，韓國瑜9月在三重的造勢，他有去看一下，根本擠不進去，而陳師孟的事件，對於民進等影響更大。

黃暐瀚在直播中指出，民調被韓國瑜蓋掉之後，已經有一段時間，他不再談論民調，而國民黨的許多立委參選人，對於選情是憂慮的。

「然而，這狀況，最近開始有了改變」，黃暐瀚如此表示。

黃暐瀚指出，板橋的柯志恩、李永萍都說，辦了活動之後，人潮比預期多。過去國民黨辦活動，一定要便當茶水遊覽車，但現在甚麼都不用準備，民眾自動湧入現場，變成民進黨要準備便當茶水遊覽車。

而前台北市副市長陳景峻也在黃暐瀚主持的MOMOTV《我要當選》Youtube直播中分析，他有去韓國瑜9月在三重的造勢，根本擠不進去。他強調，最近的幾個事件，影響民進黨更多，例如陳師孟的問題，都會有影響。

(中時電子報)