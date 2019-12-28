許書豪28日與DJ DJRayRay、吳汶芳、LUXY BOYZ 在國立臺灣博物館帶來自然史跨界當代流行的超炫演出「TURN 跨世之夜」，許書豪表示這場表演負責的是台灣經典特色「鐵道主題」，他自嘲說：「也許我長得像鐵道迷。」很湊巧地將他親自到民雄鐵道錄製的鐵道聲融入在歌曲上，他表示聲音相關的事情都很有興趣，「比方說地震來之前，我能夠聽到地鳴，差不多是五十赫茲以下的聲音。」

他25日剛結束最後一場在花蓮慈濟的校園演唱會，坦言當上藝人後確實沒有當街頭藝人辛苦，「藝人演唱三到五首歌，但在街頭可能要唱將近兩小時。」他害羞地說最害怕唱到台語歌，曾開過一次金口獻唱<魚仔>。

十月底他向愛情長跑十三年的未婚妻求婚，他期望辦一場海外婚禮，一切從簡，「女生一輩子就這麼一次，也跟未婚妻達成共識，婚禮會辦在海島，比如沖繩。」他笑說這年頭很流行海外婚禮，開銷其實跟在台灣辦差不多，「現在陸續規劃，明年就會有好消息了。」

(中時 )