基恩、賽森兩名洋將28日不僅在場上互飆垃圾話，更同時展現個人強大得分破壞力，結果基恩明顯占了上風，他拿全場最高36分，外加9籃板、8助攻，表現壓過賽森29分、13籃板及6助攻，帶領裕隆92比84逆轉擊退九太科技。

這兩名同樣來自美國的洋將，整場比賽都在針鋒相對，打到末節最後關頭，賽森的垃圾話甚至一度惹毛基恩，讓基恩差點衝上前準備打架，幸好他的裕隆隊友趕緊把基恩拉開，只是等到比賽一開打，兩人似乎就跟沒事一樣聊天走出球場。

「本來一開始賽森還用正常語氣跟我對話，隨後卻用垃圾話罵我，我當然有所回應，我想這是美式打球風格，並沒什麼大不了的，一切都沒事，」基恩表示，「但我在這裡沒有辦法把我們說了什麼講出來，這只是我們同樣好勝心很強表現。」

裕隆執行教練李啟億賽後表示，由於塞勒腳不太舒服，所以才沒讓他打很久，幸好李德威、周柏臣等人扛下禁區重擔，「如果要我比較基恩與賽森誰比較優秀，我當然會說矮的比較好(基恩身高才173公分)，但各隊賦予洋將工作不一樣。」

儘管驚險帶走本季第5勝(3敗)，裕隆卻付出不小代價，因為主力前鋒周柏臣打到最後1分58秒，直接在禁區跟賽森相撞，當場造成右眼角流血不止，只能馬上退場，他也展現「鋼鐵人」綽號風範，賽後竟然自行開車前往慈濟醫院治療。

九太除吞3連敗，目前也以1勝7敗繼續墊底，幾乎宣告上半季毫無希望，九太總教練劉嘉發表示，這場比賽輸得可惜，儘管整個過程都比昨天的好，卻還是沒辦法贏下來，「但我們仍會盡力求勝，『拍謝(抱歉的台語)』！『拍謝』！」

裕隆前鋒周柏臣右眼角被撞破，當場血流不止。(中華籃協提供/黃及人台北傳真)

(中時 )