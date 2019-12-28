氣象粉專《天氣即時預報》表示「週六晚~年底，全台一波雨」 (圖／翻攝自臉書天氣即時預報)

剩不到4天就要邁入2020年，大家也紛紛為跨年行程做準備，但無奈天公不做美。氣象粉專表示，受到颱風「巴逢」影響，從今晚(28日)到年底，全台都有雨。

臉書氣象粉專《天氣即時預報》表示，巴逢颱風帶來的水氣，將在今晚由南往北逐漸影響全台，預估這波雨勢將會持續到跨年。粉專指出，北部、中部與外島地區，從明天(29日)開始將會降雨，一直持續到31日，北部的雨勢更是會持續到跨年；南部地區則是從今晚開始降雨，持續到30日。

《天氣即時預報》表示，29日開始，巴逢水氣北上，中部跟北部、東北部地區開始出現雨勢，到了晚上更是會涵蓋全台，各地都會降雨；30日水氣略減，除了南部與台東雨勢減少外，其餘地區依舊有小雨或是陣雨；31日中午過後，中部地區好轉，但北部地區與花蓮依舊有雨，到了元旦後各地天氣才會穩定好轉，但迎風面依舊有降雨機率。除此之外，跨年到元旦雖然水氣減少，但是有另一波較強冷空氣，因此跨年是，要在「下雨、再變冷」的過程中度過。

中央氣象局也在臉書表示，明天29日受到巴逢水氣北上影響，各地都會有短暫雨，下雨範圍較廣，東半部地區尤其要注意，雨勢較為持續且有局部大雨機率，各地高溫約在21至24度左右，入夜後則會降至16~18度。

空品部分，明天全台空氣不錯，北部、竹苗地區與宜花東為良好等級，其他地區為普通等級。

(中時電子報)