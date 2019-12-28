可口可樂與百事可樂雄鋸軟性飲料市場，但兩大巨頭生產的汽水並非銷量保證，遑論其他二線品牌，上市失利的失敗之作其實比比皆是，歸咎於行銷策略失當或飲料口味偏離經典。

可口可樂、百事可樂等軟性飲料大廠為迎合市場多變需求，每隔一段時間就推陳出新。但篡改暢銷配方推出新品，反而偷雞不著蝕把米，因不對消費者胃口，落得被超市下架的命運，從市場銷聲匿跡，當然也有捲土重來的例子。

80年代底到90年代初，市場吹起透明可樂風，百事可樂在1992年發表「水晶百事」（Crystal Pepsi），標榜無咖啡因，且透明狀可讓消費者聯想到純淨健康。可惜消費者不買帳，1993年退出市場，2017年又重出江湖。

可口可樂也於1992年推出Tab Clear與「水晶百事」較勁， 有別於「水晶百事」的是，Tab Clear含咖啡因。但透明可樂退燒後，Tab Clear撐不過1994年就停產。

即便是長期高居龍頭地位的可口可樂，也有踢到鐵板的時候。1985年可口可樂為挽救市占下滑的頹勢，修改經典配方推出「新可樂」（New Coke），豈料觸怒死忠鐵粉，新產品上市不到三個月就收攤，成了可口可樂史上一大敗筆。

但也許是懷舊風作祟，21世紀消費者對可口可樂這款退場多年的產品突然感興趣起來。7月上線的網飛（Netflix）熱播美劇《怪奇物語》（Stranger Things）第三季，配合1985年背景出現「新可樂」畫面，可口可樂順勢與網飛合作，讓這款短命產品回歸，今年夏天起限量供應。

加拿大Clearly Canadian Beverage Corporation推出的Orbitz，是罕見內含固體漂浮物的飲料，1997年問世時，業者稱它是「加強口感的另類飲料」。然《時代雜誌》報導，消費者對這種產品噱頭的接受度不高，一年內就玩完。

(工商 )