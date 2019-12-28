為力挽汽水消耗量直線下滑的頹勢，軟性飲料大廠也搶搭黑金商機，開發加了咖啡的全新飲品。百事可樂搶在老大哥可口可樂前頭，明年4月率先在美國推出咖啡可樂Pepsi Cafe，咖啡因含量將近一般百事可樂的二倍。

其實百事可樂的死對頭可口可樂，早在國際市場推出同款飲料Coke Plus Coffee，儘管市場沸沸揚揚傳了好幾個月，這家飲料龍頭始終未宣布何時要反攻美國本土。

百事可樂的12盎司罐裝Pepsi Cafe，明年4月搶先在美國上市，但採限時供應，分原味與香草兩種口味。此可樂加咖啡的全新飲品，咖啡因含量是一般百事可樂的近二倍。

百事可樂行銷副總裁卡普蘭（Todd Kaplan）表示：「我們希望搶頭香打入美國市場，以適當的方式推出。」

其實可口可樂和百事可樂，過去就嘗試過推出咖啡可樂。百事可樂1996年就有Pepsi Kona短暫上市，接著2004年發表Pepsiccino進軍國際市場，一款口味近似卡布奇諾（Cappuccino）的咖啡可樂。

這兩款飲料雖未成為百事可樂的常態性商品，但也拜反覆嘗試所賜，催生出Pepsi Cafe問世。百事透露，他們耗費超過一年半時間才開發出此全新飲料。

可口可樂於2006年首次推出咖啡可樂Coca-Cola Blak試水溫，但上市短短二年就不玩退出市場。直到2017年捲土重來，選定澳洲作為發售Coke Plus Coffee的第一站，配方幾經調整後，去年在亞洲市場推出改良版的Coke Plus Coffee。

美國的汽水銷售量逐年下滑，但可口可樂與百事可樂押注這種結合咖啡和汽水的提神飲料，消費者仍樂於埋單。

(工商 )