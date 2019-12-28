美股27日延續耶誕行情的多頭走勢，道瓊指數與標普指數創收盤新高，惟前一日首破9,000點的那斯達克指數收跌，中止連續11天的漲勢。美股的樂觀氣氛也感染全球股市，加上中國經濟數據報喜及中美簽貿易協議在即，MSCI指數和泛歐指數同創高點。

美股逢年終假期交投清淡，上周五道瓊工業指數勉強收漲0.08％，報28,645.26點；標普500指數微升0.11點平盤，收在3,240.02點。但道指和標指兩大指數，仍繼續改寫收盤新高。

2019年只剩最後2個交易日，標普指數今年迄今漲幅超過29％，確定繳出2013年以來最大年漲幅。若今年全年漲幅高過29.6％，將是1997年來最佳年度成績。

26日達到破9,000點里程碑的那斯達克指數卻出現回檔，27日收跌0.17％，以9,006.62點作收，那指連漲11天紀錄中斷。

美股迭創新高的耶誕行情也帶動全球股市，歐股上周五再攀歷史高峰，是上周內的第三次。美股與歐股指數在2019年，可望創10年前全球金融風暴以來最好的一年。

除感染美股的歡樂氣氛，11月中國工業企業利潤創八個月新高，中美有望於近期內簽署第一階段貿易協議，也為全球股市營造利多。

追蹤49國股市表現的MSCI世界指數，上周五收漲0.26％，泛歐STOXX 600指數收漲0.21％，兩項指數雙雙創歷史新高。泛歐STOXX 600指數今年來漲24％。

(工商 )