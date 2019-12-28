陳凱倫（右）今幫好友侯聯松的新書發會擔任主持人。陳凱倫提供

華視資深演員唐貴君(左1)特別到現場認購20本書。陳凱倫提供

今天新書發表會上捐贈儀式。

楊貴媚曾上陳凱倫的廣播節目，很驚訝節目竟劃下句號。

金馬影后楊貴媚曾上陳凱倫的廣播節目，很驚訝節目竟劃下句號。

《凱倫Hold厲害》11／22首集開播，請來金鐘影后李靜美。

陳凱倫先前在原住民廣播電台主持節目《嘎巴，輕鬆BAR》做出口碑，節目日前收攤，許多好友替他感到可惜，他很釋懷：「當初有提到節目入圍就順著合約走，我坦然接受。」陳凱倫28日為警官退休的董事長好友侯聯松主持《新東山再起》新書發表會，對方是支持他從廣播跨進新媒體的貴人，他現在轉換跑道新身分是youtuber。

今活動上，楊大為、忠義等人都到場支持，侯聯松將150本新書募款金額公益捐贈給長期幫助台東卑南學童課後輔導的「中華愛悅公益協會」。侯聯松表示，先前多次上陳凱倫節目，欣賞他的專業用心態度，於是邀他在YouTube頻道主持新節目《凱倫Hold厲害》，結合旗下酸菜白肉火鍋事業，並把原本廣播節目上有口碑的「凱倫老師說故事」單元搬到網路媒體。

陳凱倫為YouTube頻道企劃不同主題，日前特地到觀音山拍攝節目，笑喊：「上到硬漢嶺冷慘了，腿都不是我的。」他也戴眼罩體驗一日盲人，影片獲得迴響，連金馬影后楊貴媚也受感動，發簡訊給他：「你的勇敢用心，令人感動，讓我想起當年拍《飲食男女》李安導演要求我戴眼罩體驗盲人的課程，當眼罩拿下那一刻，我哭了，我是何其幸運又幸福～謝謝你的影片，讓我再度回想寶貴的經驗，提醒自己要多用心」。

陳凱倫感性說，在轉換工作職場的此刻，收到老朋友的鼓勵，「環境使然，我自創自製新媒體《凱倫Hold厲害》 ， 誠惶誠恐抱著一切歸零學習新嘗試 ，無心插柳在應證自己的碩士論文『融媒體下主持人專業素養之研究』」。2位相交40年的演藝好友互相打氣加油，各自將心情及影片分享在粉專上「只要有實力有信念，再辛苦都值得闖一闖」。

(中時 )