莫允雯劇中飾演柯叔元的情人。公視提供

莫允雯劇中反擊。公視提供

莫允雯在《鏡子森林》飾演市長角色柯叔元的前助理，2人發展一段地下情，她的角色是個被名人欺騙感情的女性，最後選擇出來面對媒體採訪、在鏡頭前揭發一切。

劇中她與柯叔元在停車場遭媒體跟拍，親暱脫下柯叔元鴨舌帽戴在自己頭上，還自動獻吻的親密戲。柯叔元說「雖然合作時間很短，但我印象很深刻」，莫允雯也提到第一天就要跟柯叔元有親密舉動，不過對方讓她感覺自在、不緊張。

莫允雯回顧這場在鏡頭前冷靜陳述與市長過往感情的戲，她說「那是決定踏出黑洞的第一步，她決定不再把自己的情緒交到其他人手裡，不再允許自己忍受當受害者，那是非常需要勇氣的決定，更是修復自己的第一步」。

莫允雯表示，一直想和導演鄭文堂合作，「鄭導說故事方式很獨特，有時候寫實的程度更會挑戰觀眾極限」，也對台灣越來越多社會寫實風格的戲劇感到興奮，「相信這樣的故事可以為社會議題帶來更多正面的影響」。《鏡子森林》於公視每週六晚間9點播出2集；每週日晚間10時民視播出。

(中時 )