國民黨總統候選人韓國瑜日前在政見發表會上，痛批民進黨政府執政充滿貪污、腐敗、派系分贓，更指蔡英文批評國民黨貪汙，但遇到中華民國第一個因貪污進監獄的前總統陳水扁卻半句話都不說。對此，民進黨高雄市議員、陳水扁之子陳致中則發文反嗆，並「六問韓國瑜」。

陳致中今(28日)在臉書發文回應韓國瑜，在第二場政見會提到民進黨貪汙，蔡英文碰到阿扁卻默不作聲。韓國瑜市長在政見會批評扁案貪污。他表示。「實在是看不下去韓市長扭曲是非黑白，就如同他一再跳票卻誣指中央政府卡韓。就像他施政最後一名卻賴給民調是痔瘡、不準。就像他落跑、開出挖石油政見都是事實，卻睜眼說瞎話！

陳致中質疑，「韓國瑜市長，請問你瞭解扁案嗎？請先清楚回答以下六個問題，再來評論扁案，搞不清楚請去問貴黨的馬英九前總統」。

第一、 為何台北地院甘冒違憲違法的質疑公然換法官（已經過監察院正式調查認定），如果不這樣做，是否押不了人？判不了罪？

第二、 為何特偵組檢察官越方如要大費周章飛去日本密會辜仲諒，並教唆他作偽證咬扁，如果不這樣做，是否根本沒有證據？（辜仲諒在另案當庭承認龍潭案作偽證）

第三、為何特偵組要恐嚇證人杜麗萍如果再說元大集團的兩億元是政治獻金，就馬上聲押她，如果不這樣做，是否根本成不了案？

第四、為何要押人取供、一再延押、無限期羈押，如果不這樣做，是否原本的證據根本不堪一擊？

第五、為何2010年11月7日，馬英九要以總統身分公然指責周占春法官主審的金改案第一審不應該判決無罪？相隔兩天又在總統府內邀宴司法院正副院長、法務部長、檢察總長等司法首長，在席間還早於特偵組宣佈一定上訴到底，如果不這樣下猛藥，是否怕扁案繼續無罪下去？

第六、為何最高法院要史無前例地自為判決，並創設全新打造的實質影響力說？如果不這樣做，是否無法對扁案定罪？

(中時電子報)