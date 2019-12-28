總統候選人第3場電視政見發表會昨登場，親民黨宋楚瑜第一輪發言時，他特別穿著美國喬治城大學的博士袍出場，網路節目主持人彭文正直指，宋楚瑜出場穿博士袍直接挑戰蔡，讓他驚豔。

宋楚瑜昨在政見會上指出，他今天穿這身服裝，請蔡總統不要緊張，不是要質疑蔡的博士學位，而是要國人曉得，得博士要有幾個很重要的證明。第一，要完成所有的這些課程，第2，要通過博士的這些事項最重要的考試，不管是語言也好，還是專業科目。蔡英文則回應說，「我有博士學位，你有博士學位，都是真的，我的制度是英國制度，你是美國制度，我們證明學位的方法也許不一樣，都是真的。」

彭文正在《政經關不了》指出，宋楚瑜出場穿的衣服，讓他驚豔，他穿博士服直接挑戰蔡英文，但他一開始比較客氣，說不懷疑蔡的博士。這部分他還是要稱讚一下宋楚瑜。

彭文正表示，民進黨當中的文武百官包括行政院長、教育部長等，有英國博士的應有100個，但有哪一個人出來為蔡的論文講話？而敢具名鉅細靡遺為蔡的論文或博士學位辯護的人，不超過5個人。

(中時電子報)