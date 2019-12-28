趙少康在直播中質疑民進黨，離選舉剩下10天左右，非要在12月31日之前通過《反滲透法》，為何這麼急？過去4年都不抓共諜，現在突然抓起共諜來了？

趙少康說，那也好，民進黨給我們看幾個共諜嘛？一個也沒有，上次在澳洲的王立強，而今安在哉？國安單位還說要派2個人去澳洲，後來也沒有！共諜在哪裡嘛？抓幾個給我們看看啊！

不但如此，趙少康說，現在還要搞「媒體反滲透法」，他認為，媒體可以有不同言論啊！都尊重啊，日本還有共產黨參加選舉哩！不然媒體就支持蔡英文，其他都不行，都是被滲透！

趙少康質疑，民調看起來蔡英文會贏啊，共諜在這10天就可以把台灣顛覆滲透？所以這是政治動員、選舉手段，挖一個洞讓國民黨跳進去，一反對就被戴帽子，是北京同路人，就是要這樣，讓國民黨進退維谷，是選舉策略。

趙少康認為，不能再讓民進黨過半，完全不尊重立法過程。另外，行政院沒有反滲透法對案，也很奇怪。趙少康懷疑，行政部門私下要立委提反滲透法，行政部門不想背黑鍋！

趙少康痛批，民進黨要訂反滲透法，就是反民主、新法西斯！不是要抓共諜，就是挖洞讓國民黨跳，絕對不可以再讓民進黨過半！

(中時電子報)