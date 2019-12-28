美國當局表示，又有一名中國大陸籍男子於26日闖入佛羅里達島礁的海軍基地拍攝照片，遭到逮捕。這名27歲男子在島上海軍航空站邊緣徘徊，並從岸邊闖入軍事設施，以手機快速拍了多張照片。

《美國之音》報導，根據聯邦訴狀，目擊者發現27歲大陸籍男子廖呂尤（Lyuyou Liao，音譯）徘徊在基韋斯特島的海軍航空站圍欄邊緣，並從岸邊闖進軍事設施。當地媒體指出，目擊者曾向他發出警告，他已擅自闖入名為「杜魯門附屬建築群」（Truman Annex）的管制區。

根據訴聯邦政府訴狀，美國憲兵看見廖男使用手機相機功能迅速拍照，立刻取走他的手機，並通知聯邦調查人員。這名男子隨即被逮捕，並被指控涉嫌擅自闖入海軍軍事禁地，意圖拍攝軍事防禦設施。

根據訴狀上的口供，他自稱想要拍攝日出。但調查人員在他手機相冊內找到敏感軍事設施的照片。

這一事件發生的一年多前，另一名20歲中國大陸男子趙千里(Zhao Qianli，音譯)同樣涉嫌拍攝基韋斯特的海軍航空站照片而遭美方指控，他自稱是一名音樂系學生，在旅遊途中迷路了，但根據法庭記錄，調查人員在趙的手機與數位相機裡發現有美國政府大樓的與五角大廈天線的照片。該趙姓男子最後認罪並被判處1年徒刑。

而在本月份有2名中國大陸外交官因被懷疑從事間諜活動被驅逐，這2名大陸外交官員與他們的妻子企圖駕車進入位於維吉尼亞的一座特種作戰部隊基地，在他們未能出示進入基地的許可後，一名警衛指示他們繞基地大門掉頭離開，但中國大陸官員沒有聽從指令，反而繼續進入基地，直到被一輛消防車攔住。

消息人士表示，中國大陸外交官員說他們迷路了，沒有聽懂警衛人員的英文指示，但美國官員則對此表示懷疑。

(中時電子報)