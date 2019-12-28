據知情人士透露，日本日產汽車（Nissan）深陷汽車銷量驟跌與獲利萎縮的麻煩，為了止血公司已通知內部主管，削減非必要性支出。該撙節措施即日起實施到本財年（明年3月底止）結束，不排除持續到下一財年（明年4月起）。

日產主管已被告知，停止不必要的差旅、銷售獎勵及促銷活動，「連一塊日圓都不能浪費」。

消息人士透露，以往日產都會派出三至四人參加會議，現在只派一人代表出席。其他如聚會或晚宴全數取消，或以視訊會議代替。

在大動作刪減支出之前，日產就決定讓美國員工在明年1月2、3日兩天放無薪假，消息人士另指稱，日產還對美國員工下了旅行禁令。日產汽車銷售受挫，美國市場尤其是重災區。

儘管日產目前尚未面臨現金吃緊問題，但前法籍董座高恩（Carlos Ghosn）因官司醜聞下台，其他高管相繼求去，與結盟夥伴法國雷諾汽車關係緊張，一連串打擊下又傳出大砍支出消息，加深這家日本老牌車廠的危機感。

消息人士表示，今年4月，日產啟動大規模的振衰起敝計畫，旨在重振營收獲利，但業務展望惡化程度出乎預料。11月日產公布第二季營業獲利暴減70％，將全年財測下修到11年低點。

另一消息人士則說，事實上凍結非必要支出，在全球日產據點已逐漸形成慣例。他形容「這間房子沒有著火，只是在悶燒。」

日產發言人指出：「基於我們面臨的業務和營運狀況，正在採取削減開支措施。」消息人士強調，日產仍有足夠的現金財源。

(工商 )