2020總統選舉第三場政見會上，民進黨蔡英文酸國民黨韓國瑜外號叫「韓總機」，分機號碼是「633」，順便諷刺前總統馬英九「633」跳票紀錄。國民黨文傳會副主委黃子哲比照蔡總統的「幽默」，列出一些民進黨人士的「總機號碼」：

「10009」--蔡英文 （代購私菸專線，與國安局共同服務）

 轉分機號碼：

「300」--陳明文（海外珍奶青年創業諮詢，與蔡碧仲聯手輔導）

「180」--蘇貞昌（謊報失竊經驗分享）

「2024」--賴清德（原分機2020，硬被蔡英文竄改）

「3000」--陳菊（地方政府申請融資及債務整合教學）

「2630」--陳水扁（看守所代表號，提供總統級的保外就醫訣竅傳授）

「1450」--楊蕙如、謝長廷、陳吉仲、蔡英文...等多人共用分機（網軍總部，經常忙線）

「250」--吳音寧（由高薪實習生接聽，服務不周，敬請見諒）

「1689」--陳師孟（教你如何快速被上千位法官討厭）

「4573」--新潮流（就是「肆無忌憚」）

網友看完差點笑翻：「有趣的分機號碼。」、「少說了一個...陳奇怪的54088。」「這篇報太多四星彩了，哈哈哈。」

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(中時電子報)