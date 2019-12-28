國民黨中常委連勝文於28日晚上至北市第五選區萬華替爭取連任的黨籍立委林郁方打氣。（吳康瑋攝）

國民黨中常委連勝文於28日晚上至北市第五選區萬華替爭取連任的黨籍立委林郁方打氣。（吳康瑋攝）

國民黨中常委連勝文於28日晚上至北市第五選區萬華替爭取連任的黨籍立委林郁方打氣，他現場提出一個有趣的問題，「為什麼屏東跟新竹在二十年前立委席次一樣，但到現在新竹多了一席，屏東卻少了一席？」他指出，那是因為民進黨在屏東執政了20年，搞壞了在地民生。

連勝文更指出，墾丁為台灣創造出非常多觀光的奇蹟，但因為民進黨的執政，讓地方衰退，反之，國民黨則創造了新竹20年來的繁榮，他強調，「事實會說話」，更會告訴我們，哪個政黨才是真正對人民有益處的，這件事大家一定也都看得很明白。

連勝文強調，這次2020大選就可以看得很明白，在民進黨其實已經開始害怕韓國瑜，並且實在是沒政績可以拿出來的時候，就只好開始使用亡國感，來騙選票，像這次利用反滲透法，來動員學子增加衝突，蔡政府逐漸使對立越來越深，他又要怎麼解開兩岸的死結，而台灣的觀光業又要怎麼辦，他大力呼籲民眾，選擇會做事的人，才是最好的選擇，並盼選民，用選票給中華民國正確的未來，總統票投2號韓國瑜，立委票投3號林郁方、政黨票投9號中國國民黨。

(中時 )