前總統馬英九於28日晚上至北市第五選區（萬華、北中正區）替爭取連任的國民黨籍立委林郁方聲援，他指出，林郁方為專業的國防外交人才。（吳康瑋攝）

前總統馬英九於28日晚上至北市第五選區（萬華、北中正區）替爭取連任的國民黨籍立委林郁方聲援，他指出，林郁方為專業的國防外交人才。（吳康瑋攝）

前總統馬英九於28日晚上至北市第五選區（萬華、北中正區）替爭取連任的國民黨籍立委林郁方聲援，他指出，林郁方為專業的國防外交人才，國家目前已有潛艦國造等規畫案，就需要最專業的國會人才留在立法院，為台灣爭取、保障權益。

馬英九指出，總統蔡英文近期不斷提及貪污案，但非常可笑的是國民黨籍已經判刑定讞後的金額，統計起來共計八千萬，但蔡總統卻不曾回顧一下，民進黨籍的陳水扁前總統，貪污定讞的部分竟然有高達六億多，甚至還有一些案刑是尚未審判完畢的，他嘆到，陳前總統真是「台灣第一勇」，並期盼總統蔡英文在指責他人時，可以也看看自己黨內遙遙領先的貪污紀錄，而他不只質疑台中監獄在幹嘛，最重要的是蔡總統在幹嘛，竟放任全台灣貪污最嚴重的人，成天在外面爬爬走。

馬英九更藉機痛批蔡英文為「四種」總統，首先他提及涉嫌關說的立法委員柯建銘，在蔡政府拒絕設置妨害司法關說罪的庇護下，竟可以安然無罪，他痛批這是個「違憲總統」；第二，他提到蔡總統耗時不到三年半，就已經丟了七個邦交國，根本是可以寫下歷史的「斷交總統」；第三，馬英九談到蔡政府試圖在31日前強行通過的「反滲透法」，他指出，過去有立委嗆說，馬英九是特務治國，他強調，現在民進黨推的反滲透法，才根本是特務治國，也彰顯出「獨裁總統」的本質；最後他提及蔡總統是個「不誠實的總統」，在學術論文上造假，被抓包還不承認。他大力呼籲民眾用選票下架這種「斷交」、「違憲」、「獨裁」又「不誠實」的總統。

(中時 )