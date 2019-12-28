張善政表示，蔡政府的能源價值觀根本漏洞百出，在辯論時，還提到綠能比「核能」便宜，甚至說著「綠能只會越來越便宜」，但卻在最貴的時候，跟國外廠商簽約，一簽就綁約了20年，他現場氣憤地痛批「蔡總統根本一腦袋漿糊」。（吳康瑋攝）

張善政表示，蔡政府的能源價值觀根本漏洞百出，在辯論時，還提到綠能比「核能」便宜，甚至說著「綠能只會越來越便宜」，但卻在最貴的時候，跟國外廠商簽約，一簽就綁約了20年，他現場氣憤地痛批「蔡總統根本一腦袋漿糊」。（吳康瑋攝）

國民黨副總統候選人張善政於28日晚上至北市第五選區萬華替爭取連任的黨籍立委林郁方站台，他一站上台就再次重提起剛結束的2020總統大選辯論，他指出，總統蔡英文一而再、再而三的以錯誤的能源觀念來誤導民眾，甚至謊稱國民黨重啟核四將會讓台灣人民「用肺發電」，他強調，導致空氣汙染越加嚴重的起因，為蔡政府執政時，所大力的鼓吹的火力發電有關，而蔡總統至今仍不願誠實的面對民眾。

張善政表示，蔡政府的能源價值觀根本漏洞百出，在辯論時，還提到綠能比「核能」便宜，甚至說著「綠能只會越來越便宜」，但卻在最貴的時候，跟國外廠商簽約，一簽就綁約了20年，他現場氣憤地痛批「蔡總統根本一腦袋漿糊」。

張善政更向現場市民演算一次，光是能源部分，蔡總統每年就多花2500億，也等於全台灣每個人每一年都要多花一萬元，他指出，這樣的能源政策完全根本是錯亂的，他呼籲選民用選票讓這種漏洞百出的能源政策盡早停損。

(中時 )